Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Kilisli hayırsever iş insanı Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ile Vedat Topçuoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, “Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte hemşerilerimiz iş insanları Vedat ve Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret ettik. Hali hazırda iki ayrı taziye evi yaptıran ve üçüncüsünün de inşaatını devam ettiren Topçuoğlu Ailesi’yle, ilimizde yaptırmayı planladıkları içerisinde bir de cami bulunan külliye projesi üzerine konuştuk.

Kilis’imize yaptırmış oldukları bu eserlerden dolayı tüm hemşerilerimiz adına Topçuoğlu Ailesi’ne teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.