Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli’de eğitim gören üniversiteli gençleri Beyağaç ilçesinde misafir etti. Ziyaret kapsamında gençler hem ilçenin doğal güzelliklerini keşfetti hem de yörenin sıcak misafirperverliğiyle tanıştı.

Yüksek öğretimlerini Denizli’de sürdüren üniversite öğrencileri, Beyağaç ilçesinin tarihi ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi sırasında öğrencilere bölgenin kültürel mirası ve doğal alanları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Doğa yürüyüşleri, tarihi mekan ziyaretleri ve çeşitli etkinliklerle dolu program, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Sezayi Pütün, gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve ilçenin gelişimi için gençlerin görüşlerine değer verdiklerini vurguladı. Başkan Pütün, “Gençlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin güzelliklerini onlarla paylaşmak ve geleceğe dair fikir alışverişinde bulunmak bizler için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, bu anlamlı davet için Belediye Başkanı Sezayi Pütün’e teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.