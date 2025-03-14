DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 14 Tıp Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde görev yapan sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonunu ziyaret ederek, ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

İnsan hayatı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının anlamlı bir hizmet yaptıklarına işaret eden Başkan Sezayi Pütün, "İnsan sağlığı için fedakârca çalışan hekimlerimizin ve sağlık personelimizin her zaman yanlarındayız. Ayrıca bugüne özel olarak hazırlanan sergiyi inceleyerek sağlık alanındaki değerli çalışmaları yakından görme fırsatı buldum. Sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ve emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.