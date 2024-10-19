Beyağaçlı öğrenciler, Erzurum’da düzenlenen 16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı. Yarışmaya katılan öğrenciler, gösterdikleri üstün performansla ilçemizi gururlandırdı. Teknoloji ve robotik alanındaki yetkinliklerini sergileyen öğrenciler, yarışmada dikkat çekti.

Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bu önemli etkinlikte de öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Pütün, Erzurum’a giderek, yarışmaya katılan öğrencilere moral desteği verdi ve onların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti. Öğrencilerin elde ettiği başarıların, Beyağaç’ın geleceği adına umut verici olduğunu belirten Pütün, “Gençlerimiz, teknolojinin ve bilimin öncüsü olacak," dedi.

Yarışmada, farklı kategorilerde mücadele eden Beyağaçlı öğrenciler, projeleriyle dikkat çekmeyi başardı. Hem teknik bilgi hem de inovasyon yetenekleriyle ön plana çıkan öğrenciler, jüri üyelerinin beğenisini topladı. Elde ettikleri sonuçlarla sadece okullarını değil, tüm ilçeyi temsil ettiklerinin bilincinde hareket eden gençler, yarışmanın en gözde ekiplerinden biri oldu.

Belediye Başkanı Pütün, yaptığı açıklamada, "Bu başarı, sadece öğrencilerimizin değil, onlara rehberlik eden öğretmenlerimizin ve ailelerinin de bir sonucudur. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zaman destek vermeye devam edeceğiz," diyerek eğitime verdiği önemin altını çizdi. Pütün, öğrencilerin başarılarının ilçenin eğitim kalitesine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Erzurum’daki yarışma sonrasında, Beyağaçlı öğrenciler ve öğretmenleri Başkan Pütün’e teşekkür ederek, bu desteğin kendilerine büyük moral verdiğini ifade ettiler.