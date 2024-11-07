DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, seçim vaatleri arasında yer alan tekstil atölyesinin inşaatına başladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince Beyağaçlılara verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Pütün’ün seçim vaatlerini arasında yer alan tekstil atölyesi inşaatına başlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Stadyumunun yanında belirlenen alana inşa edilecek olan tekstil atölyesinde en az 50 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Seçim sürecinde Beyağaçlılara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Sezayi Pütün, “10 sene önce ilçemiz nüfusu yaklaşık 15 bin iken, şimdi ise sadece 6 bin 500 kişi kaldı. Bunun sebebi ilçemizde yeni iş imkanlarının oluşturulamaması ve bu yüzden yaşanan göçlerdir. Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi 1 Nisan’dan bu yana sonra kollarımızı sıvayarak, Beyağaç’ı layık olduğu yere çıkarmak için çalışmalarımıza ve yeni projeler üretmeye başladık. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve en az 50 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinin temelini atmış olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Kurulacak tekstil atölyesiyle ilgili bağlantılarımızı şimdiden yaptık ve söz aldık. İlçemizden işsizlik yüzünden göç etmek zorunda kalan gençlerimizi geri getireceğiz. Unutulan Beyağaç’ı tekrar hatırlatacağız. Beyağaç’ı parmakla gösterilecek yatırımlarla tanıştırmaya devam edeceğiz” dedi.