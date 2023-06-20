Kdz. Ereğli Belediyesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gençliğinden beri en büyük hayalinin Kdz. Ereğli’nin İl olması olduğunu belirterek; “Ereğli, İl olmadan ölürsem öbür dünyaya gözlerim açık gider” dedi. Posbıyık, “Cumhurbaşkanımız ve MHP Lideri Bahçeli, bu ışığı vermiştir. Milletvekillerimiz öncülüğünde, siyasi partiler, bütün odalar, STK’lar, muhtarlar bir araya gelip hep birlikte Ankara yollarını aşındırmalıyız” diye konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümünde Belediye tarafından düzenlenen ‘Alesta Alemdar’ etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

‘Kdz. Ereğli’nin İl olmaktan başka çaresi yok’ diyen Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Burada sanat var, müzik, tiyatro, resim, spor her şey var. Siz olsanız böyle bir ilçeyi İl yapmaz mısınız? İl deyince akla sadece bir vilayet konağı yapılmış, vali gelmiş diye bakmayın lütfen. Ereğli’de yaşayan gençler, analarından, babalarından, yavuklularından ayrılıp, Yalova’ya, Bursa’ya, İstanbul’a, Çankırı’ya, Ankara’ya gidip oralarda çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Biz Ereğli vilayet olsun derken Alaplı’sıyla, Kandilli, Gülücüyle, Gümeli, Ormanlı’sıyla 2 milletvekilini bu bölgenin insanlarından çıkaralım. Büyük bütçeden gelen kaynaklar buraya aktarılsın. Çevre yolu yapılsın, Devrek-Ereğli yolu bitsin, yüzme havuzu dahi olmayan kent gelişsin, gençler işsiz kalmasın, yeni istihdam oluşsun, devlet yatırımları gelsin diye istiyoruz. Bunun için bütün STK’ların, siyasi partilerin ilçe başkanlarının mutlak suretle el ele verip harekete geçmemiz lazım. Yıllardan beri bu iş için uğraşıyorum. 1989 yılında rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal’la buna karar vermiştik ama seçilemediğim için o tarihte Karabük’le, Bartın İl oldu. Ekonomik ve sosyal yönden Ereğli’nin kalkınması İl olmamıza bağlıdır.

Lütfen bunları çevrenize anlatın. Eğer il olamazsak, nasıl bugünlerde Ereğli’de yatırım yapılmıyorsa Ereğli, fabrikası olan bir köy olma yolunda hızla ilerler. Bu gerçekleri herkesin görmesi lazım."

"Milletvekilleri öncülük etsin"

Milletvekillerine de çağrıda bulunan Başkan Posbıyık, "İktidar Milletvekili Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğrul’un Ticaret ve Sanayi Odası’yla birlikte bizi bir salonda toplayıp bütün partileri, muhtarları, oda başkanlarını, siyaset farkı gözetmeksizin hepimizi, belediye başkanlarını bir araya getirip, tartışıp ne yapmamız gerektiğini hazırlamamız lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli o işareti bize verdi. Bunların arasında Kdz. Ereğli’de var dedi. Ama biz böyle oturursak, siyasi partilerle, milletvekillerimizle, odalarımızla, muhtarlarımızla çalışmaz, Ankara yollarını aşındırmazsak Allah korusun bunu kaybederiz. Hepinizden istirham ediyorum. Bu konuya ağırlığımızı verelim. Bu benim Ereğli’nin gelişmesi, özellikle bizden sonraki nesillerin geleceği, daha iyi ortamda yaşamaları için gençliğimden beri en büyük arzum budur ve son olarak diyorum ki; Ereğli İl olmadan ölürsem, öbür dünyaya gözlerim açık gider" ifadelerine yer verdi.