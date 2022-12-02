Hak-İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, “Türkiye’nin gerçeklerini yansıtan, dört kişilik bir ailenin en azından yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde bir asgari ücretin belirlenmesi HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ebetteki hedefidir” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, “Türkiye’nin gerçeklerini yansıtan, dört kişilik bir ailenin en azından yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde bir asgari ücretin belirlenmesi HAK-İŞ Konfederasyonumuzun ebetteki hedefidir” dedi.

Çalışan kesimin yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili görüşme takvimi belirlenirken Hak İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin belirlenmesinde yer alacak hususları vurgulayan Başkan Polat, “Bu yönde Hak-İş Konfederasyonu olarak talebimiz var. Türkiye’nin gerçeklerini yansıtan, dört kişilik bir ailenin en azından yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde bir asgari ücretin belirlenmesi Hak-İş Konfederasyonumuzun ebetteki hedefidir. Umarım hem işçileri hem de kamuoyunu tatmin edecek, hem de işverenlerinde bu konuda şikayet etmeyeceği, şikayet etse bile işçilere yönelik bir eylem planında olmayacağı bir asgari ücreti hep birlikte gerçekleştirmiş oluruz. Uzlaşma ile asgari ücretin ortaya çıkmasını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Polat zorunlu emeklilik konusuna değindi

Polat sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorunun çözümü için Bakan Bilgin ile defalarca görüşen Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü’nde 696 sayılı KHK ile çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını duyurmuş ve ‘zorunlu emekliliğin tartışılıp, çözüm bulunacağı bir çalışmayı da bizler taahhüt ettik ve bunu da 2023 yılından önce hayata geçirmemiz gerekiyor’ çağrısında bulunmuştu. 696 sayılı KHK ile çalışanları gelir kaybına uğratan zorunlu emeklilik düzenlemesinin kaldırılmasıyla birlikte, binlerce emekçinin endişesi de giderilmiş oldu. Hak-İş ve Hizmet-İş olarak, kamu çerçeve protokolünde anlaşmaya varılan temel konuların hayata geçirilmesi konusunda mücadelemize devam ediyoruz. 696 sayılı KHK ile kadro alan işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, geçici ve mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözümü ve KİT’ler başta olmak üzere kamuda kadro alamayan işçilerin kadro almasına yönelik taleplerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu sebeple Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a bu özverili çalışmaları noktasında teşekkür ediyorum. Ayrıca bu konuların 2022’nin sonuna kadar gerçekleştirilmesi konusunda Bakanımızın kararlı tutumu için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.