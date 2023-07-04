Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram tatili sonrasında belediye hizmet binası ve belediyeye bağlı tesislerde çalışan kurum personelini ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, fırsat buldukça belediye personeli ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede bayram sonrasında belediye hizmet binası ve belediyeye bağlı diğer tesislerde personeli yerlerinde ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı onlarla hasbihal ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve ailelerine selam iletmeyi de ihmal etmedi.

“İlçemize hep birlikte ilk günkü heyecanla hizmet ediyoruz”

Bir kurumda işlerin kaliteli ve verimli bir şekilde yürümesinin aile olma bilincinden geçtiğine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak farklı alanlardaki işleri, iş birliği ile bir arada yürüten büyük bir aileyiz. Selçuklu olarak 682 bin nüfusa sahip büyük bir ilçede hizmet üretiyoruz. Bu hizmeti yürütürken personelimiz öz verili bir biçimde aidiyet duygusuyla ve duyarlılıkla çalışıyor. Bu çalışmadan da ortaya güler yüzlü ve samimi işler çıkıyor. İki binin üzerindeki personelimizi tek tek ziyaret etmek her zaman mümkün olmuyor ancak zaman zaman onlarla bir arada olmaya önem veriyorum ve bu ziyaretler bizim çalışma heyecanımıza katkıda bulunuyor. AK Parti belediyeciliğinin bir marka olduğu yerel yönetimlerde tüm çalışanlarımızın emeği ve özverisi mevcut bu sebeple biz her birini yakın mesai arkadaşımız olarak görüyoruz. Ben hepsine aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı günler; işlerinde kolaylıklar diliyorum. Selçuklumuz için ürettiğimiz hizmetlerle ilçemizin yarınlarını daha da güzelleştirmek için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.