Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye kazandırdıkları Yeni Nesil Şehir Kütüphanesinin Konya’da bir ilk olduğunu belirterek, “Bu büyüklükte ilk defa böyle bir kompleksi hayata geçirdik. Çatısında kurulu olan GES ile enerjisini kendisi üretiyor. Çevreye, doğaya saygılı bir binayı hayata kazandırmış olduk” dedi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye kazandırdıkları Yeni Nesil Şehir Kütüphanesinin Konya’da bir ilk olduğunu belirterek, “Bu büyüklükte ilk defa böyle bir kompleksi hayata geçirdik. Çatısında kurulu olan GES ile enerjisini kendisi üretiyor. Çevreye, doğaya saygılı bir binayı hayata kazandırmış olduk” dedi.

Türkiye’nin en fazla kütüphanesine sahip ilçe unvanını elinde bulundurulan Selçuklu Belediyesi bu alandaki başarısını farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’ni şehre kazandırarak taçlandırdı. Bosna Hersek Mahallesi’nde özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgeye kazandırılan kütüphane ile öğrencilerin kariyer planlamalarına sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de destek verilecek. Selçuklu Belediyesi tarafından Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’ni yerel ve ulusal basın temsilcilerine tanıtmak amacıyla basın bilgilendirme gezisi düzenlendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda basın mensuplarına tesis gezdirilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane basın mensuplarının da beğenisini kazandı.

“Aynı anda 600 öğrencinin faydalanabileceği kompleksi hayata geçirmiş olduk”

Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin birçok özelliği bir arada bulundurduğunu ve farklı donatılarla her yaştan üyenin rahatlıkla faydalanabileceğini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz toplamda 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip. Bodrum, zemin kat ve üzerinde de üç kattan oluşuyor. Kütüphanemizin zemin katında çocuk kütüphanesi, fuaye alanı ve sosyal alanlarımız var. Bodrum katında gençlerimiz için bir oyun alanımız var. Yine sosyal alanlarımız var, mescit ve diğer teknik alanlarımız bulunuyor. Zemin katın hemen üzerindeki birinci katta ana kütüphanemiz var. Ana kütüphanemizde çocuklarımız ve gençlerimiz hem kitap okuma imkanına sahip hem de özel çalışma alanlarımızda, grup çalışma alanlarımızda da etüt yapma imkanına sahip. Kütüphane katımızın bir üst katında toplantı salonumuz ve dersliklerimiz bulunuyor. Toplantı salonumuz 300 kişilik bir salon. Burada bölgenin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli programları organize etmiş olacağız. Yine dersliklerimizde özel anlamda gençlerimize farklı organizasyonlarla, programlarla farklı konularda çalışma alanı oluşturmuş olacağız. Kütüphanemizin üst katında da gençlerimizin rahatlıkla çalışma yapabilecekleri bir etüt katımız var. Etüt katımızda da yine hem bireysel çalışma alanları hem grup çalışma alanlarıyla birlikte toplamda aynı anda 600 öğrencinin faydalanabileceği büyük bir kompleksi hayata geçirmiş olduk. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz Konya’da bir ilk. Bu çerçevede ve bu büyüklükte ilk defa böyle bir kompleksi hayata geçirdik. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin bir özelliği de, çatısında kurulu olan GES ile enerjisini kendisi üretiyor ve bu şekilde de çevreye, doğaya saygılı bir binayı hayata kazandırmış olduk” dedi.

“6 binin üzerinde üye kaydını gerçekleştirdik”

Kütüphanenin ilerleyen zamanda resmi açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin öğrenci kabulüne başlayalı henüz 10 gün oldu. Bu süre zarfında 6 binin üzerinde üye kaydını gerçekleştirdik. Burada her gün üye kaydımız devam ediyor. Gençlerimizin kütüphanemizden ve etüt merkezimizden yararlanabilmeleri için burada üye kayıtlarını yaptırıp kimlik kartlarını almaları gerekiyor. Bütün öğrencilerimiz buraya girerken girişteki kontrollü geçişte kartlarını okutup girişlerini yapabiliyorlar, kitap hizmetinden ve etüt merkezi hizmetinden de rahat bir şekilde faydalanabiliyorlar. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin tüm şehrimize, mahallemize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Pekyatırmacı, basın açıklaması sonrasında medya temsilcileriyle birlikte kütüphaneyi gezerek detaylı bir şekilde bilgi verdi.