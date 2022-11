Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımızın üzerinde sürekli durduğu yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak hedefi ve misyonu gençlerimizin omuzlarında yükselecek” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yoğun temposuna rağmen her fırsatta öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı ilçenin farklı noktalarında bulunan okullara ziyarette bulunarak okul idarecileri ve öğrencilerle hasbihal etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın gün boyu devam eden okul ziyaretlerinde Nurcan Akpınar İlkokulu, Buhara Ekolojik Kültür Anaokulu, Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

“Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek”

Gençlerin, geleceğin mimarı ve yükselen değeri olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ben fırsat buldukça gençlerimizle, öğrencilerimizle bir araya gelmeye büyük önem veriyorum. Çünkü onların enerjileri bizlerin çalışma heyecanını ve gayretini arttırıyor. Gençlerimiz geleceğimizin güvencesi. Cumhurbaşkanımızın üzerinde sürekli durduğu yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak hedefi ve misyonu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Biz bu manada gençlerimize güveniyoruz ve onların geleceğe emin adımlarla yürümesinde üzerimize düşen ne varsa elimizden gelenin fazlasıyla onların yanında yer almaya devam edeceğiz. İnşallah bu azim ve gayret ile birlikte yeni yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak ” dedi.

“Eğitimle ilgili her konuda Selçuklu Belediyemiz hep yanımızda”

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime olan desteklerini her platformda hissettiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Belediyemizin ve şahsında Selçuklu Belediye Başkanımızın eğitime ve eğitimciye olan desteklerini her daim hissediyoruz. Kurumlar arası iş birliği ve dayanışmayı eğitimin her safhasında görüyoruz bu durum bizleri bir eğitimci olarak ziyadesiyle memnun ediyor. Destekleri ve yol arkadaşlıkları için Selçuklu Belediyemize ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Bey’e tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.