Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 23. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) Zirvesi’nde Selçuklu Belediyesi tarafından Çevre ve Sıfır Atık Yönetimi ile ilgili yapılan iyi uygulama örneklerini anlattı.KONYA (İGFA) - 23. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) Zirvesi Portekiz’in Valongo kentinde düzenlendi. IOPD tarafından düzenlenen etkinliğe aralarında UCLG-MEWA’nın da yer aldığı dünyanın farklı bölgelerinden temsilciler katıldı. Etkinlikte, yerel yönetişimin şekillendirilmesinde katılımcı demokrasinin kritik rolüne değinildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "Çevre, Şehirler ve Modern Sorunlar" başlıklı panelde Selçuklu Belediyesi’nin "Çevre ve Sıfır Atık Yönetimi" konusunda yürüttüğü projeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, “SIFIR ATIKTAKİ BAŞARILARIMIZI ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRDIK”

Başkan Pekyatırmacı, sunumunda Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında; Atık Ambalajların Toplanması, Pil ve Elektronik Atıkların Toplanması, Tekstil ve Medikal Atıkların Toplanması, Mobil Atık Getirme Merkezi, Kompost Çalışmaları, Atık Kumbaram Projesi, Eğitim Çalışmaları ve Selçuklu 2. El Pazarı hakkında panelistlere bilgi verdi. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin sürdürdüğü başarılı atık çalışmaları ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “2023 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda “Kompost Çalışması Projesi” ile sürdürülebilirlik özel kategori ödülünü almaya hak kazandığını belirtti. Pekyatırmacı, ayrıca “Atık Kumbaram” projesinin de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Aralık 2022 tarihinde “İklim ve Gençlik” temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi’nde yerel yönetimler “En İyi Uygulama Ödülü” ne layık görüldüğü bilgisini paylaştı.

“YILLIK 85 BİN 600 AĞACIN KESİLMESİNİ VE 4 BİN 534 TON KARBON SALINIMINI ENGELLEDİK”

Panelde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıma özel bir başlık açan Başkan Pekyatırmacı, “ Selçuklu Belediyesi olarak hem modern enerji kaynakları için yatırımlar gerçekleştirilmekte hem de

enerji tasarrufu konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmaktayız. Yenilenebilir enerji kapsamında belediyemizin ana hizmet binası, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Bağrıkurt Mahallesi’nde toplam 4080 kWe kurulu güce sahip güneş enerji santrallerimiz bulunmaktadır. Bu santrallerden 6 milyon 560 bin kWh güneş enerjisi üretilerek belediyemizin tüm tesislerinin ihtiyacı olan elektriğin %88’i buradan karşılanıyor. Böylece, yaşanabilir çevresel ortamların sürdürülebilirliği ile bölgenin refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Üretilen elektriğin yanında yıllık 85 bin 600 ağacın kesilmesini ve 4 bin 534 ton karbon salınımını engelledik” şeklinde konuştu.

“SIFIR ATIK KONUSUNDA YAPTIĞIMIZ BÜTÜN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ PORTEKİZ’DE ANLATTIK”

Oturum sonrası zirve hakkında açıklamalarda bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Portekiz'de Uluslararası Demokratik Katılımcı Gözlemevi (IQPD) Zirvesi’nde Selçuklu Belediyesi olarak İklim Dirençliliği sunumunu gerçekleştirdik. Küresel anlamda artık gündemimiz çevre ve iklim değişikliği. Bu anlamda Selçuklu Belediyesi olarak çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyoruz. Başta Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde sıfır atık programları kapsamında önemli çalışmaları yürütüyoruz. Bu manada yaptığımız bütün iyi uygulama örneklerini burada Portekiz'de, bütün dünyadan, farklı ülkelerden katılımcıların da bulunduğu bir ortamda anlatma fırsatımız oldu. Selçuklu Belediyesi olarak çevre en büyük hassasiyetimiz ve bu konuda her zaman öncü olmaya gayret ediyoruz. Öncü çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda sıfır atığın ülkemizdeki uygulama örneklerinde Selçuklu Belediyesi olarak en başta Sıfır Atık Müdürlüğünü kurmuş olmamız, çevre meclisini oluşturmuş olmamız, sıfır atık platformunu bütün toplumun katmanlarının katılımıyla gerçekleştirmiş olmamız önemliydi. Yine sıfat uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz atık kumbaram uygulaması, kompost uygulaması, evlerde yaptığımız eğitim çalışmaları, okullarda yaptığımız eğitim faaliyetleri ve geri dönüşümle ilgili yaptığımız iyi uygulama örneklerini burada buradaki oturuma katılan katılımcılarla paylaşmış olduk. Her zaman çevreyi önemsiyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili yapmamız gereken önemli işler olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Selçuklu Belediyesi olarak bu çalışmalarımızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz” dedi.