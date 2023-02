Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında her kesimden vatandaşla çeşitli vesilelerle bir araya gelmeye özen gösteren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medyadan davet eden vatandaşların yanı sıra, emekli lokali, iş yerleri ve taksi esnafı ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Çeşitli vesilelerle Selçuklu’nun her noktasında hemşehrileriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu ilçemiz oldukça büyük ve yoğun bir nüfusa sahip özellikle gündüz vakitlerinde nüfus yoğunluğumuz daha da artıyor. Bu da bizim hizmet alanımızı genişletiyor. Bu çerçevede ilçemizin her noktasında tüm hemşehrilerimizin aynı hizmeti alması için çaba gösteriyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizin yaşam konforunu arttırmak için hizmet üretiyoruz ve yeni planlamalar yapıyoruz. Planlamalarımızı yaparken her bir hemşehrimizin görüşü ve önerisi bizim için değerli. O sebeple her kesimden ilçe sakinimizle farklı vesilelerle bir araya geliyoruz. Onları iş yerlerinde, mahallelerinde ziyaret ederek hasbihal ediyoruz önerileri varsa dinliyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. İstişare ve ortak akıl kültürünün işlerimizdeki bereketine de şahit oluyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefiyle ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Bizleri bugün iş yerlerinde ve mahallelerinde ağırlayan tüm hemşehrilerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.