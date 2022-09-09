Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Şeyh Şamil Mahallesi Selçuklu merkez camisinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Şeyh Şamil Mahallesi Selçuklu merkez camisinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi Şeyh Şamil Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı Selçuklu merkez camisinde kılınan cuma namazının ardından esnaf ve mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

Selçuklu’da dolu dolu bir yaz dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da yaz döneminde kültürel, sosyal, sanatsal, sportif ve eğitim faaliyetleri ile güzel ve faydalı bir dönemi geride bıraktık. İlçemizin farklı mahallerinde gerçekleştirdiğimiz “Mahalle Buluşmaları” ve Selçuklu Seyir Tepesinde yapılan “Uçurtma Şenlikleri” ile hemşehrilerimizle hafta sonunda bir araya geldik. Bunun yanında yaz aylarında çocuklarımız için kütüphanelerimizin yanı sıra diğer tesislerimiz de faaliyetlerine devam etti. Sporun merkezi Selçuklu’da yaz spor okullarımızdan binlerce çocuğumuz faydalandı. Kültür, eğitim ve sanat başlıklarında başta Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi, Selçuklu Sanat Akademisi, Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi ve Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebinden başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan binlerce hemşehrimiz faydalandı” dedi.

Temel belediyecilik faaliyetlerine de değinen Başkan Pekyatırmacı, “Tüm bu çalışmaların yanı sıra temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan devam ettirdik. Hedeflerimiz doğrultusunda çevre koruma ve kontrol, iklim ve sıfır atık, fen işleri ve park bahçeler, sağlık işleri ve diğer tüm icracı müdürlüklerimiz hep sahada oldular ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf ettiler. İnşallah mevsim koşulları elverdikçe de çalışmalarına ara vermeden devam edecekler” ifadelerini kullandı.