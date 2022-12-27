Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Selçuklu Sanat Akademisi’ni ulusal ve yerel basın mensuplarına tanıttı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Selçuklu Sanat Akademisi’ni ulusal ve yerel basın mensuplarına tanıttı.

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi yıl boyunca bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde faaliyetlerine devam eden merkez her yaştan insana eğitim imkanı sunarken yeni yeteneklerin keşfedilmesine de imkan sağlıyor. Müzik, kişisel gelişim, sahne ve gösteri sanatları alanlarında eğitimler veren akademide güz dönemi faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere katılan kursiyerler istedikleri alanda eğitimler alarak kendilerini geliştiriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Konya’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcilerine akademiyi tanıttı. Buradan eğitim alan kursiyerlerle bir araya gelen basın temsilcileri eğitim sınıflarını gezerek aktivitelere katıldı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Selçuklu Sanat Akademisi şehrin yeni markası oldu”

Konya’nın yeni markası Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin Selçuklu Belediyesinin sanata, kültüre ve eğitime verdiği değeri ortaya koyan en önemli projelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, okul dışı öğrenme ortamlarıyla okul çağındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlattı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’yle birlikte sadece okul dönemindeki çocukların değil yetişkinlerinde kişisel gelişimlerine katkı sunmak hem de onların bu zamana kadar yapmak isteyip yapamadıkları hayallerini gerçekleştirmeleri anlamında da önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Bin 609 öğrenci ve yetişkin gruplarımızın hizmet aldığı büyük bir yapıya dönüştük"

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin 2021 yılı Eylül ayından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Pekyatırmacı, çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirerek, “İlk yıl küçük gruplar halinde buradaki çalışmaları başlatmıştık ama bugün itibariyle artık dönem içerisinde bin 609 öğrenci ve yetişkin gruplarımızın hizmet aldığı büyük bir yapıya dönüştük. Sanat Akademimizde müzik, tiyatro ve kişisel gelişim alanlarında farklı gruplarda, farklı atölyelerde çalışmalar yapıyoruz. Burada gün içerisinde, hafta içinde öğrencilerimiz yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde ve müfredata uygun programlar dahilinde buraya gelerek burada müzik, kişisel gelişim ve tiyatro alanındaki eğitim faaliyetlerine katılıyorlar. Onun dışında akşam gruplarında ve hafta sonu gruplarında da yetişkin gruplarımız ve üniversite öğrencilerimiz müracaat esasıyla ve buraya da ön kayıt yaptırıp değerlendirmeler yapıldıktan sonra yine aynı şekilde tiyatro, müzik ve kişisel gelişim alanlarında buradaki çalışmalara, faaliyetlere katılabiliyorlar. Tiyatro alanında çocuk grubumuz tiyatro eğitimlerini alıyorlar, tiyatro çalışmalarını yapıyorlar. Daha önceki grubumuz Paldır Güldür Şov adı altında çok güzel bir gösteriye imza atmıştı. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla birlikte yine çocuk grubumuzdan biz güzel bir tiyatro gösterisini bekliyoruz. Yine tiyatro alanında yetişkin gruplarımızın çalışmaları var. Daha önce Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde burada güzel bir tiyatro gösterisi yetişkin grubumuz tarafından icra edilmişti. İnşallah önümüzdeki günlerde yine tiyatro yetişkin grubumuzun sergileyeceği güzel bir oyunu hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın çok yoğun bir teveccühü var"

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını şöyle sürdürdü: Yine müzik grubumuz, müzik koromuz çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah ocak ayı içerisinde yetişkin müzik koromuzun da güzel bir konserini hep birlikte Kongre Merkezinde izlemiş olacağız. Burada tabii müzikle ilgili yine kanun, keman, piyano, gitar aletleriyle birlikte bütün gruplarımıza bireysel özel eğitim verecek şekilde eğitimlerimizi planlıyoruz ve yine yetişkin gruplarımız akşamları ve hafta sonları olmak üzere burada eğitimlerini alıyorlar. Onlarda da çok güzel neticeler elde ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onların da farklı alanlarda biz konserlerini izleme imkanına sahip olacağız. Yine kişisel gelişim noktasında hitabet ve diksiyon alanında da eğitimlerimiz devam ediyor. Buradaki hedefimiz bir taraftan öğrencilerimize okul dönemindeki öğrencilerimize okul dışı öğrenme ortamı olarak Sanat Akademisinde onlara farklı ortamları sunmak ve onların ilgi alanlarına göre kabiliyetlerine, yeteneklerine göre kendilerine hedef koyabilecekleri farklı çalışmaları yaptırmak. Bununla birlikte yetişkin grubunda da bu zamana kadar sanatla, kültürle ilgilenme fırsatı bulamamış olan hemşehrilerimize burada hem müzik alanında hem tiyatro alanında hem de kişisel gelişim alanlarında farklı imkanları sunarak onların da kişisel gelişimlerine katkı sunabilmek. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir teveccühü var. Biz bu teveccühü karşılayabilmek için buradaki çalışmalarımız da mümkün olduğu kadar sayıyı arttırarak ve alanımızı genişleterek çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.”

“Akademimiz daha da büyüyecek”

Sanat Akademisi’nde ki işbirliklerinden dolayı paydaş kurumlara da teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, “Bu çalışmaları yaparken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Necmettin Erbakan Üniversitemizle, Selçuk Üniversitemizle çok ciddi yoğun bir işbirliği yapıyoruz. Buradaki atölyelerimizde eğitim veren öğreticilerimizin tamamı büyük bir kısmı akademisyen ve Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız organizasyonda Halk Eğitim’den görevlendirilen eğitmenlerimiz onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten burada özverili bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte Sanat Akademimizde hem buradaki atölye faaliyetlerimizi

devam ettirmeyi planlıyoruz hem de buradan elde edeceğimiz neticelerle müzik gruplarıyla, tiyatro gruplarıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde çok farklı alanlarda vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin karşısına çıkabilecek gösteri gruplarında oluşturmayı planlıyoruz. Tüm ekibe, tüm basın mensuplarımıza burada oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitime en büyük değeri, önemi verdik. Spora en büyük değeri ve önemi verdik. Kültüre ve sanata da en güçlü desteği veriyoruz. Bunu da buradaki Sanat Akademimizle ve buradaki yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden ötürü de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı ve basın temsilcileri Sanat Akademisi gezisini fotoğraf çekimi ile sonlandırdı.