Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Kılınçarslan Mahallesi Mehmet Emin Bakdemir Büyükkapcı Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesinin örnek faaliyetlerinden bir tanesi olan “Cuma Buluşmaları” her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Kılınçarslan Mahallesi Mehmet Emin Bakdemir Büyükkapcı Camisi oldu. Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla hasbihal ederek gelen talepleri dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

“Hizmetlerimizin kalitesi istişare kültürüyle daha da artıyor”

Cuma buluşmalarını Selçuklu’ya daha iyi hizmet edebilmek adına önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu’da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek adına her Cuma camilerimizde bir araya geliyoruz. Buralarda aldığımız görüşler bizim hizmetlerimize şekil veriyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hemşehrilerimizle Cuma Buluşmalarında yine bir araya gelerek istişarelerimiz devam edecek. Ben bizimle görüşlerini paylaşarak hizmetlerimize yön veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.