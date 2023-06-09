Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Yazır Mahallesi Yenikent Zeki Altındağ Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesinin faaliyetlerinden bir tanesi olan “Cuma Buluşmaları” her hafta ilçenin farklı bir noktasında vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Bu haftaki Cuma programının adresi Yazır Mahallesi Yenikent Zeki Altındağ Camisi oldu. Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla hasbihal ederek gelen talepleri dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya Ak Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

“Yazır Mahallemize yeni bir eser kazandırıyoruz”

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları’nın ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu buluşmalar ile belediye hizmetlerini halkımıza anlatıyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını da yerinde tespit ediyoruz. Bu buluşmalar kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine vesile oluyor” dedi.

“Yapımı tamamlanan birçok tesis için de açılış planlaması yapıyoruz”

Selçuklu halkına altyapıdan, sağlığa, eğitimden, spora kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Yaz dönemine girmeye hazırlandığımız şu günlerde tempomuz artmaya devam ediyor. Yapımı devam eden tesislerimizde çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde sürdürürken, yapımı tamamlanan birçok tesis için de açılış planlaması yapıyoruz. Bunun yanında ilçemize yeni eserler kazandırmak için de planlamalarımıza devam ediyoruz. Hafta başında İl Sağlık Müdürlüğümüz ile ‘Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin iş birliği protokolü imzaladık. İnşallah kısa süre içinde yapımına başlamayı planladığımız sağlık tesisi çok güzel ve toplumun her kesiminde insanımızın hizmet alacağı detaylı bir eser olacak ve Yazır Mahallemize değer katacak” şeklinde konuştu.