Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüzyılın depreminin ardından Hatay ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hayatın normale dönmesi ve depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin ilk günlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarına iş makinesi ve personeli ile destek veren Selçuklu Belediyesi, bölgeye yapılacak yardım kampanyalarına öncülük etti. Belediye çevre temizliği, moloz kaldırılması ve alt yapı çalışmalarıyla da Hatay’ın yanında olurken depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan bin konteynerlik Konya Mahallesi kurulum çalışmalarına da destek veriyor.

Afetin olduğu günden bu yana bölge ile irtibatını devam ettiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Konya’nın desteğini hissettirmek ve bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için yeniden Hatay’a gitti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un da eşlik ettiği program çerçevesinde başkanlar altyapı çalışmaları tamamlanarak parke döşeme işlemine başlanan “Konya Konteyner Kent”te incelemelerde bulundu. Hatay’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla alakalı olarak koordinasyon toplantısına katılan başkanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlıklarında gerçekleşen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na da katıldı.

“Tek amacımız Hatay’ı ayağa kaldırmak”

Konya olarak tüm ekip ve ekipman gücüyle bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgesindeyiz. Tek gündemimiz ve amacımız kısa sürede Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyor. Devlet ve millet dayanışması ile her türlü zorluğun üstesinden gelecek gücümüz var. İnşallah bu zor günleri birliğimizden alacağımız güçle atlatacağız. Hatay tekrar ayağa kalkıncaya kadar bu çalışmalarımız aynı gayretle sonuna kadar sonuna kadar devam edecek. Biz her zaman Hatay’ın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.