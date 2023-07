Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin gelenek haline getirdiği “Halk Günü” buluşmaları devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Halk Günü” etkinliği çerçevesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Pekyatırmacı, ilçe sakinlerinden gelen öneri, istek ve talepleri dinledi. Başkan Pekyatırmacı’nın, ayrıca Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda sprint ve orta mesafe koşularında Türkiye Şampiyonu olan sporcular Muhammet Eren Uysal, Emirhan Güleryüz ve Berfin Yılmaz’ı kabul etti. Ziyarette Antrenör Savaş Bağhan ve aileleri de yer aldı. Özel sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Pekyatırmacı, Uluslararası müsabakalarda Milli takımımız adına mücadele edecek sporculara başarılar dileyerek onlara Konyaspor forması hediye etti. Selçuklu Belediyesinin kadim geleneklerinden biri haline gelen “Halk Günü’nde” ağırlanan vatandaşlar, Başkan Pekyatırmacı’ya birinci ağızdan taleplerini iletirken verilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

“Selçuklu’da her fikir bizim için önemli”

Selçuklu’da her fikrin önemli olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin Selçuklu’sunu tüm ilçe sakinleriyle birlikte inşa ettiklerini ifade etti. İstişare geleneğinin güzel örneklerinden biri olan “Halk Günü’nde” hemşehrileriyle bir araya gelmekten ve onları dinlemekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Konya’da nüfusu en büyük olan Selçuklu ilçemizde, belediye olarak vatandaşlarımızın düşüncelerini son derece kıymetli buluyor ve ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Selçuklu’yu daha ileriye taşımak, hemşehrilerimizin her alanda modern hizmetlerden faydalanabilmesini sağlamak ve mutlu bir Selçuklu tablosu çizmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle her fırsatta “Halk Günü’nde” buluşuyor, bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bu vesileyle Selçuklu sakinlerinin isteklerine yönelik çözüm odaklı hizmet anlayışımız pekişiyor. Gönül belediyeciliği ilkesiyle yerine getirdiğimiz hizmetler en sağlıklı şekilde vatandaşlarla buluşuyor. Ben sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.