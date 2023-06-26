Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Boşnakların İslam’ı kabul etmesinin önemli sembollerinden olan Ayvaz Dede Şenliklerinin 513’üncüsüne de katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 513. Ayvaz Dede Şenlikleri’nde de ecdat yadigarlarını yalnız bırakmadı. Prusac kasabasında düzenlenen törenle sona eren şenlikler renkli gösterilere sahne oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu yıl da Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ni temsilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte şenliklere katılarak bu kadim geleneğin coşkusuna ortak oldu.

“Bosna Hersek’in gönül coğrafyamızdaki yeri her zaman ayrıdır”

Ecdadın en büyük emanetlerinden olan Bosna Hersek’le gönül bağlarının günden güne daha da kuvvetlendiğinin belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bosna Hersek’te Ayvaz Dede kutlamaları için burada bulunuyoruz. Burada Boşnak kardeşlerimiz Müslüman oluşlarını Ayvaz Dede kutlamaları çerçevesinde 513 yıldır Prusac’ta Ayvaz Dede’yi de anarak kutluyorlar. Boşnak Müslüman kardeşlerimiz aslında hem İslam’ı temsil ediyorlar hem de bizi temsil ediyorlar. Onların yanında olmak için Türkiye’den farklı ekiplerle, farklı gruplarla bu özel programa iştirak ediyoruz. Karatay Belediyemizle birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliğini temsilen Ayvaz Dede Şenlikleri’ne iştirak ettik. Yine burada farklı bölgelerden gelen sancakları taşıyan atlı gruplara Karatay Belediyemizle birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliği öncülüğünde kıyafetlerini bu sene biz Konya’dan getirdik ve inşallah bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek. Yine Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Ayvaz Dede Şenlikleri’nin bu alanda düzenlenmesiyle ilgili ciddi manada katkılar sunuluyor. Bu katkıyı inşallah bundan sonra aynı şekilde devam ettireceğiz. Ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz her zaman Boşnak kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak hem İslam aleminin hem de mazlum milletlerin yanındayız ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Gönül coğrafyasının en önemli mekanlarından bir tanesinde olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Ayvaz Dede Şenlikleri’nin 513. kutlamalarındayız. Osmanlı Devleti’nden bu yana burada İslam’ın Saraybosna’da, Bosna Hersek’te ve bu bölgelerde gönül coğrafyamızda insanlar Türklerle birlikte Müslümanlarla birlikte yaşamışlar. Bugün de geleneklerini devam ettiriyorlar. Türkiye Türkiye’den ibaret değildir. Dolayısıyla Türkiye’de bir şey olduğu zaman buradaki Müslüman kardeşlerimiz bize hep dua ederler. Biz de onların bir sıkıntıları olduğu zaman onları her zaman destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz inşallah. Bugün bu şenliğin düzenlenmesinde Selçuklu Belediyemizle birlikte biz de Karatay Belediyesi olarak destekte bulunduk. Yine burada büyükelçiliğimiz, komutanlarımız Türkiye’den gelen misafir belediye başkanlarımızla birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliğini de temsil ederek buradaki şenliğe iştirak etmiş olduk. Türkiye’yi temsil ettik. Tabii buradaki kardeşlerimizin birliği, beraberliği ve İslam’ın bu bölgede ilelebet daim olması için bu tür şenlikler, bu tür organizasyonlar önemli. Buradaki kardeşlerimizi biz hep Türk olarak görüyoruz. Bu tür birliktelikler bu tür kardeşlikler önemli. Dolayısıyla gönül coğrafyamızdaki her yerde biz de Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz ben buradaki tüm kardeşlerimize organizasyonda emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin de daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

Programa Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Türkiye ve Bosna Hersek’in farklı bölgelerinden gelen çok sayıda kişi katıldı. Prusac’taki 285 atlının geçişi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin konserine çok sayıda kişi katıldı. Binlerce kişinin katıldığı ve muhteşem bir coşkunun yaşandığı şenlikler Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla tamamlandı.