Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Saraybosna Mevlevihane’sinde eğitim alan Bosna Hersekli kursiyerler ile Sille’de bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Saraybosna’da restorasyonu yapılan Saraybosna Mevlevihane’sinde 2013 yılından itibaren Bosna Hersekli kadın kursiyerlere mesleki eğitim veriliyor. Mevlevihane, Selçuklu ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar sürdürülmesine katkı sağlarken kursiyer kadınlar her dönemin sonunda Selçuklu Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştiriyor. Bu yıl da eğitimlerini tamamlayan kadınlar Konya’ya geldi ve Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı tarafından Sille’de ağırlandı.

“Bosna Hersek ile bağlarımızı canlı tutmak için çalışıyoruz”

Bosna-Hersek ile tarihi, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek adına gerçekleştirilen bu buluşmaların önemli olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tekrar şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu birlikteliğin nesiller boyu devam etmesini temenni ediyorum. Bu buluşma vesilesi ile, bu güzellikleri bizimle yaşattığı için Nevresa hanıma buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi ve hem Bosna’da hem Türkiye’de bizim bir araya gelmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Teşekkür ediyorum. Bosna bizim ecdat yadigarımız, sizler de bize dedelerimizin Osmanlı İmparatorluğu’nun emanetlerisiniz. Onun için sizleri çok seviyoruz ve her zaman sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Artık diyoruz ki bizim Bosna-Hersek ile her zaman canlı ilişkilerimiz olsun. Gençlerimiz çocuklarımız hanımlarımız sürekli Bosna ile iletişim halinde olsunlar, gidip gelsinler. Bunun içinde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Ama bu alanda en istikrarlı çalışma Nevresa hanımın yürüttüğü oradaki kurs faaliyetleri. Biz de Bosna-Hersek de yurt ile kurs faaliyetlerine destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu faaliyetlerinde geliştirilerek, yayılarak devam etmesini istiyoruz. Bu faaliyetlerin en güçlü şekilde devam edebilmesi için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Tüm destekleriniz için teşekkür ediyoruz”

Bosna Hersekli Kursiyer Kadınlar adına söz alan kurs müdiresi Nevresa Ahatovic, "Ev sahipliğinden dolayı Selçuklu Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Uzun bir aranın ardından sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Başkanımızın bu güzel sözleri bizleri çok duygulandırdı. Bizler buraya geldiğimizde her sene farklı bir şey heyecan yaşıyoruz ve bu kuvvetli bağlarımızın daha da devam etmesini istiyoruz. Başkanımıza, meclis üyelerimize hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Belediyemiz ve başkanımız ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa bize destek oluyorlar. Bundan dolayı çık mutluyuz ve gerçekten sizlere yürekten, kalpten teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret günün anısına hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. Misafir Bosnalı kursiyerler programın sonunda tarihi Sille Mahallesini gezdi.