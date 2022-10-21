Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Esenler Mahallesinde Özalan Camisi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Esenler Mahallesinde Özalan Camisi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Esenler Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı, Özalan Camii’nde kılınan namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Esenler Mahalle Muhtarı Duran Ali Öztok eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, namaz sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla hasbihal etti. Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, Selçuklu’nun geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor. Selçuklu demek hizmet demek. Türkiye’ye örnek belediyeyiz. Selçuklu’nun her mahallesine hizmet götürüyoruz. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye’nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Bunda halkımızın güven ve desteği en önemli gücümüz” dedi.