Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Başkanı ve Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulunarak "Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zıplayn Projesi” ile il belediyeleri bazında Kentsel Tasarım Kategorisinde kazandığı ödülü takdim etti.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Başkanı ve Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulunarak "Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zıplayn Projesi” ile il belediyeleri bazında Kentsel Tasarım Kategorisinde kazandığı ödülü takdim etti.

Geçgel ziyaret sırasında 2022 Yılı Kent Başkan Ödülleri çerçevesinde belediye tarafından yapımına devam edilen "Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zıplayn Projesi” ile il belediyeleri bazında Kentsel Tasarım Kategorisinde kazandığı ödülü Başkan Pekmezci’ye takdim etti.

Ödül takdimi sonrası Geçgel’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Hükmü Pekmezci “Şehrimize vizyon kazandıracak projelerimizi bir bir hayata geçirirken bu projelerimizin böylesi prestijli ödüllere layık görülmesi ve vatandaşlarımız tarafından teveccühle karşılanması bizleri yeni projeler üretme konusunda daha çok çalışmaya yönelterek azmimizi artırıyor. Bizlere ikinci kez bu mutluluğu yaşatan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Programımızın aşırı derecede yoğun olması sebebiyle Kayseri’de düzenlenen ödül törenine katılamamıştık. Okan Geçgel ve ekibi incelik göstererek ödülümüzü belediyemizde takdim ettiler. Bu vesile ile Okan Bey’e ve Kent Başkan Dergisi ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” İfadelerini kullandı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Başkanı ve Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.