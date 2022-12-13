Başkan Hükmü Pekmezci yüklenici firma yetkililerine ve yaralı işçilere geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Bayburt Devlet Hastanesi den ayrıldı.

Başkan Pekmezci, “Hafif yaralılar olması ve can kaybı olmaması içimizi rahatlattı” dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kop tünelinde çalışmalar esnasında göçük gelmesi sonucu yaralanan işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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