Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Yedigözeler (Dacırak) köyünde üretim yapan Feryal Haşlak, İbrahim Haşlak, İbrahim Demire ait üretim bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Yedigözeler (Dacırak) köyünde üretim yapan Feryal Haşlak, İbrahim Haşlak, İbrahim Demire ait üretim bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Yöresel ürünler ve Turşu Fabrikasının da üretime geçilmesine az bir zaman kala çiftleri ziyaret eden Başkan Hükmü Pekmezci, dargun, ayva, Napolyon kirazı, ahududu, kayısı, fındık, elma, salata, domates, biber, lahana gibi ürünlerinin yetiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti kaydetti.