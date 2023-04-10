Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “"Ülkemizin asayişini sağlayan polis teşkilatımızın kahramanları 178 yıldır bu görevi eksiksiz yerine getiriyor" dedi.

Başkan Pekmezci, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gece gündüz demeden hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan polislerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Emniyet teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve Türk Milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır.

Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliği ile ülkemizin asayişini sağlayan polis teşkilatımızın kahramanları 178 yıldır bu görevi eksiksiz yerine getiriyor. Aziz milletimiz ise bağrından çıkmış Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya da devam etmektedir.

Bu vesileyle polis teşkilatı mensuplarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, hali hazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarımıza da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."