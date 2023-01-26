Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Türk İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib Kandilini tebrik ederim” dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Türk İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib Kandilini tebrik ederim” dedi.

Başkan Hükmü Pekmezci Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam âlemi olarak, halkımız arasında ‘üç aylar’ diye isimlendirilen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Bu gece, manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regâib Kandilini idrak ediyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Recep ayına girildiğinde; “Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir.

Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsim içine girmiş bulunmaktayız. Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Bereket ve mağfiret dolu bu günlerde, iman ve kulluk sorumluluğunu tefekkür ederek, davranışlarımızı gözden geçirmenin gayreti içerisinde olmamız gerekmektedir.

Bu vesile ile tüm Türk İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib Kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum.”