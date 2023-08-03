Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı ve Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Durmazpınar, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci misafirlerini Bayburt’ta ve belediyede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Misafirleri ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Ziyaretin ardından Genel Müdür Mehmet Avcı ve Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Durmazpınar’a Yöresel Ürünler ve Turşu Üretim Fabrikası ile kısa bir süre sonra faaliyete geçecek olan Sucuk Kavurma ve Pastırma Fabrikası Et Entegre Tesisini gezdirerek bilgi verdi.