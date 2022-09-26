MHP Şalpazarı heyeti ise kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

AB Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı’dan ÇAKÜ’ye tebrik

AB Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı’dan ÇAKÜ’ye tebrik

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliği hakkında bilgi vererek Şalpazarı Belediye Başkanı Kurukız’a plaket takdiminde bulundu.

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