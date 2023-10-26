Bir dizi ziyaret için Ankara’da bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Başkan Pekmezci kentte yapımı tamamlanan, devam eden planlanan projeler hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, “Yoğun gündeminin arasında bizlere vakit ayıran, Bayburt’un her projesi ile yakından ilgilenen Genel Başkanımıza yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Liderimizin gönlünde tarih ve kültür şehri Bayburt’umuzun farklı bir yeri olduğunu biliyoruz. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ziyarette Bayburt’u yakınan takıp ettiğini belirterek, “Bugün belediye çalışmaları hakkında Bayburt Belediye Başkanımızdan bilgi aldık. Belediyemiz Bayburt’ta planlanan her projeyi hayata geçirmiş bu hizmetlere yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Bayburt’un bizim gönlümüzde ayrı bir yeri olduğunu her zaman söylüyoruz. Çok sevdiğimiz Dede Korkut şehri Bayburt’umuza selam olsun.” diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli’yi ziyaretinin ardından genel merkezde temaslarını sürdüren Başkan Hükmü Pekmezci ayrıca Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz’ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.