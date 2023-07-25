Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Köken’i, Bayburt’ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci günün anısına plaket takdiminde bulunarak Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası’nda üretilen ürünlerden hediye etti. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Pekmezci’ye vazo hediye ederek, teşekkürlerini iletti.

Programa Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ak Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ve il dışı Bayburt derneklerinin yönetici ve başkanları katıldı.