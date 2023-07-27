Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Liselere Geçiş Sistemi(LGS) merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ceylin Özhan’ı ve ailesini makamında ağırladı.

LGS Türkiye Birincisi Ceylin Özhan, Babası Erkan Özhan, Annesi Sultan Özhan, Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukçu ve Türkçe Öğretmeni Erhan Kahraman ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

Özhan’ı başarısından dolayı tebrik eden Pekmezci, kendisiyle gurur duyduklarını ifade ederek başarılarının devamını diledi ve Özhan’a altın hediye etti.

Savcı olmak isteyen Ceylin Özhan ise çok çalışacağının sözünü vererek, Başkan Pekmezci’ye gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.