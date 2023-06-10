Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, deprem bölgesine kumbarasındaki parasının tamamını gönderen 8 yaşındaki Ömer Görgülü’yü ve ailesini makamında ağırlayarak desteklediği takımın formasını hediye etti.

Bayburt Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremler sonrasında bir yardım kampanyası başlatmıştı. Minik Ömer Görgülü ise, Belediyenin başlatmış olduğu yardım kampanyasına kumbarasındaki tüm parasını bağışlayarak gönülleri fethetmişti. Bugün Görgülü ailesini makamında ağırlayan Başkan Pekmezci, minik Ömer’e taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin formasını hediye ederek minik Ömer ve ailesine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.