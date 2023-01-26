Ülkemizin köklü değerlerinin nesilden nesile aktarılması için gayret eden Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Pekmezci ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü töreninde ödül alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz’u tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu’nda gerçekleştirilen 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü Takdim Programına katıldı.

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