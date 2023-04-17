Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Kadir Gecesi ile nurlandıran ve bizleri bir kez daha bu mübarek zamana ulaştıran rabbimize şükrediyoruz” dedi.

Başkan Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gelişi ile hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet ve mağfiret iklimi Ramazan ayını uğurlamanın hüznünün yüreklerimizi kuşattığı günlerde yeryüzünü Kadir Gecesi ile nurlandıran ve bizleri bir kez daha bu mübarek zamana ulaştıran rabbimize şükrediyoruz. Yüce Allah Kadir Gecesi’nin; meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur’an-ı Kerim’de bizlere müjdelemektedir.

Kadir Gecesi’ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, Kur’an’ı Kerim’in bu gecede inmeye başlamasıdır. Allah’ın yeryüzüne en büyük nimeti olan Kur’an’ın kadrini bilerek onun ölçüleriyle yaşanan her gün ve gece Kadir Gecesi’nin mağfiret, bereket, selam ve kurtuluş iklimine kavuşmak demektir. Bunun içindir ki Kadir Gecesi’ni rabbimizle, kendimizle, çevremizle, bütün varlık ve kâinat ile ilişkimizi tevhid, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere sabit kılmak için bir fırsat olarak görmeli ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz.

Bu vesile ile milletimizin ve Türk- İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum.”