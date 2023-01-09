Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın yerine getirdikleri bu görevin önemi yadsınamaz. Çünkü onlar ülke menfaatlerini bir an olsun göz ardı etmeden, sesimizi tarafsız bir şekilde tüm dünyaya duyuran basın emekçileridir" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın yerine getirdikleri bu görevin önemi yadsınamaz. Çünkü onlar ülke menfaatlerini bir an olsun göz ardı etmeden, sesimizi tarafsız bir şekilde tüm dünyaya duyuran basın emekçileridir" dedi.

Geçmişte basın mensubu olarak çalıştığını vurgulayan ve gazetecilerin gününü kutlayan Pekmezci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi, ahlak ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, hakikat temsilcisi habercilerimiz ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Bu özellikleri ile gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakârlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir.

Bu vesile ile eski bir basın mensubu olarak tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”