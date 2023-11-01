Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) Encümen Toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve encümen üyelerinin katılımlarıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlığında Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Başkan Pekmezci ve katılımcıların Başkan Şenlikoğlu’nu makamında ziyaretinin ardından başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ev sahipliğindeki toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve Birlik Genel Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı.