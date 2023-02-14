Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde birden yıkıma sebep olan 7,7 lik depremin ardından Bayburt’a gelen, Uzungazi Mahallesi ile Genç Osman Mahallesine yerleşen depremzedelere ziyarette bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde birden yıkıma sebep olan 7,7 lik depremin ardından Bayburt’a gelen, Uzungazi Mahallesi ile Genç Osman Mahallesine yerleşen depremzedelere ziyarette bulundu.

Depreme Malatya ve Gaziantep’te yakalanan depremzedeler ile bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Pekmezci depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler vererek kendilerine Bayburt Belediyesi olarak ellerinden gelen yardımda bulunacaklarını söyledi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci “Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından şehrimize gelmeye başlayan depremzedelerimizden Bayburt’a ulaşan vatandaşlarımıza ziyarette bulunduk. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek sohbet ettik. Bizler Türk milleti olarak zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız. İnşallah bu süreç boyunca şehrimizde ağırlayacağımız depremzedelerimize Bayburt ve Bayburt Belediyesi olarak elimizden gelen yardımı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Türk milletinin kenetlendiğini belirten Başkan Pekmezci “Belediye olarak düzenlendiğimiz yardım kampanyasına vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi oldu ve 45 kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine kısa bir sürede sevk ettik. Daha sonra ise depremin etkilerini yerinde müşahede etmek adına depremden etkilenen Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’a gitme fırsatımız oldu. Bizler büyük Türk milletiyiz. Allaha şükür güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Bizde Bayburt Belediyesi olarak şehrimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. Bu vesile ile ilk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.