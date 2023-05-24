Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Pekmezci ilk olarak İller Bankası Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin ile birlikte şehrin kızıl elma projesi olan ve yapım çalışmalarının devam ettiği İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilileri ve ilgili personelden bilgi aldı.

Başkan Pekmezci daha sonra Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlileri ve ilgili personel ile birlikte yeniden düzenlenmesi gündemde olan şehrin tarihi öneme sahip noktalarından İmaret Tepe Şehitliğinde incelemelerde bulundu.