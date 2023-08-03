Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Avrupa şampiyonu olan Toprak Salman’ı makamında kabul etti. Başkan Pekmezci, başarılarından dolayı Salman’ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Romanya’nın Ploieşti şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası 75 kilo finalinde, Ermenistanlı rakibi Albert Harutyunyan’ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Türk Boks Milli Takımı’nın Bayburtlu yıldızı Toprak Salman, Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Şerif Bayram, Boks Milli Takım Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ve Türkiye Boks Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz ile birlikte Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’ye makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Belediyemizin sponsorluğunu üstlendiği Salman’ın elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu, Bayburt’un ve Türkiye’nin gururu olduğunu belirten Başkan Pekmezci, “Bayburt Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Elimizden gelen katkıları sağlamaya çalıştık. Milli bir mücadeleye katılan sporcumuza sponsor olurken hiç tereddüt etmedik. Toprak Salman elde ettiği başarıyla karşılığını bize getirdi. Biz de bundan çok mutlu olduk. Şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağı oldu. Bundan sonra da hedeflerini büyüterek daha iyi yerlerde olacağına inancım tamdır. Milli sporcumuzu tekrar tebrik ediyorum. Yetişmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Belediye Başkanı Pekmezci, geçmiş yıllarda boks sporunu yaptığını hatırlatarak, Salman’a yaptığı tavsiyede, “Spor, spor amacıyla yapılması halinde bir anlam ifade eder. İnşallah çok iyi yerlere geleceksin. Bazen çevrende çok yanlış insanlar olabilir. Sen aklı başında hareket etmelisin. Senden sonra gelecek sporculara da çok iyi örnek olmak zorundasın” ifadelerini kullandı.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Şerif Bayram ise, Toprak Salman’ın müsabakalara katılmasında sağladığı katkıdan dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek, “Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına sizlere teşekkür ediyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunuzu bilerek rahatlıkla kapınızı çalıyoruz. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevleri yaparken yetişemediğimiz durumlarda sizin varlığınız bizim için çok kıymetli” dedi.

Boks Milli Takım Antrenörü Seyfullah Dumlupınar da Başkan Pekmezci’ye şükranlarını bildirerek, “Desteğiniz bizim için çok önemliydi. Desteğinizi bizden esirgemediniz. Şampiyonaya giden milli sporcularımız arasında tek dereceye giren Toprak, Avrupa şampiyonu olduğu gibi önümüzdeki Dünya Şampiyonasında da aynı başarısını inşallah gösterecek” diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz de, federasyon adına teşekkür ettiği Başkan Pekmezci’ye, “Siz bu desteği vermeseydiniz belki Toprak bu başarıyı sağlayamayacaktı” ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Belediye Başkanı Pekmezci, Toprak Salman’ı başarısından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.