Bayburt Belediyesinde 2023 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesinde 2023 yılının ilk meclis toplantısı olan ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Belediye Meclis Üyeleri SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket çalışmasında 51 İl Belediye Başkanı içerisinde çalışmaları en çok beğenilen 4. Belediye Başkanı seçilen Başkan Hükmü Pekmezci’yi ayakta alkışlayarak karşıladılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündeme geçilmeden önce Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada, “2023 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak yeni yılın Bayburt’a, Türkiye’ye, Türk milletine ve Türk İslam Dünyası’na hayırlar getirmesini diliyorum. Bayburt Belediyesi olarak kazandığımız tüm başarılar ekip olarak hepimizin ve tüm belediye personelinin başarısıdır. Bu düşünceli davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.“ ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Süreyya Türkmenli ise meclis adına söz alarak Başkan Pekmezci’yi ikinci kez üst üste en başarılı dördüncü belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, bu başarısından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi ve başarılarının devamını diledi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası Başkan Pekmezci meclis üyelerine ilk toplantı olması vesilesi ile Türk bayrağı rozeti hediye etti.