Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “3 Mayıs Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günüdür” dedi.

Başkan Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3 Mayıs Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günüdür. Türk Milleti’nin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin yıl dönümünü kutluyorum.

Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyuncu pek çok kez sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Ancak, aziz Türk Milleti bu dönemlerin hepsini aşmasını bilmiştir. Türk Milliyetçileri her zaman Türk Milleti’nin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir.”