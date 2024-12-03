Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, cumhuriyetin 100. yılında Menemen’de düzenlenen konserlere ilişkin son dönemde maksatlı bir şekilde yeniden gündeme getirilen asılsız iddialara meclis kürsüsünden yanıt verdi. Pehlivan, "Bir konsere 70-80 milyon verenleri, yıllık konser harcaması 2 milyar liraya yaklaşanları aklamak için seçe seçe İzmir’in en büyük yatırımlarını yapan ilçe belediyesi Menemen’i mi seçtiniz? Bunların hepsi yalandır. Birbirinden ünlü 47 sanatçımızın Menemen’imizin dört bir köşesinde sahne alışının ortalama bedeli, her şey dahil sadece 1 milyon 900 bin TL’dir. Belediyemizi hedef alan tüm kötü niyetli girişimlere karşı tavrımız net olacak. Gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan tüm yalan ve iftiracılara karşı hukuki mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Menemen Belediyesine yönelik son dönemde karalama kampanyasına dönüşen, konser harcaması iddialarına son noktayı Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan koydu. Menemen Belediye Meclisi’nin aralık ayı ilk oturumunda konuşan Başkan Pehlivan, iddiaların asılsız olduğunu, iyi niyetten uzak bir şekilde karalama kampanyasına dönüştüğünü söyledi. Başkan Pehlivan, "Son günlerde, Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü için gerçekleştirdiğimiz etkinlikler üzerinden çeşitli manipülatif iddialar ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların hiçbir şekilde gerçekle uzlaşmadığını açıkça belirtmek isterim. Ortada dolaşan asılsız iddialara bakar mısınız? ’500 milyon harcanmış, 300 milyon harcanmış, 200 milyon harcanmış, bir konsere 85 milyon verilmiş’ gibi tamamen hayal ürünü yalanlar dinliyoruz. Kutlamalarımızda, her biri birer sanatçı olan sunucularımız da dahil olmak üzere birbirinden ünlü toplam 47 sanatçımız sahne aldı ve bu organizasyonların ortalama maliyeti her şey dahil yalnızca 1 milyon 900 bin TL’dir. Ayrıca tüm bu etkinliklerin tasarruf tedbirlerinden önce olduğunu da altını çizerek belirtmek isterim. Bir konsere 70-80 milyon verenleri, yıllık konser harcaması 2 milyar liraya yaklaşanları aklamak için seçe seçe İzmir’in en büyük yatırımlarını yapan ilçe belediyesi Menemen’i mi seçtiniz?" dedi.

"Hukuki haklarımızı kullanacağız"

Başkan Pehlivan, "Belediyemizi hedef alan kötü niyetli girişimlere karşı tavrımız çok net olacak. Elbette bu olup bitenlere ilişkin hukuki haklarımızı kullanacağız. Menemen Belediyesi, yalnızca halkımıza fayda sağlayacak işlere odaklanmakta ve şeffaf bir şekilde çalışmaktadır. Yapılan maksatlı yorumlar, yalnızca gerçek başarılarımızı gölgelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerdir. Bu tür çabalar ne iyi niyetle, ne ifade özgürlüğüyle, ne de gerçek habercilik anlayışıyla uzlaşmaktadır. Açık ve net söylüyorum; eleştiri başımızın üstünde ama Menemen’e saldırmaktan, Menemen Belediyesini karalamaya çalışmaktan vazgeçin. Menemen artık dört mevsim meyve veren bir ağaçtır. Bu ağacı kim taşlamaya kalkarsa; karşısında Aydın Pehlivan’ı bulacaktır, karşısında yıllar sonra hizmet almaya başlayan Menemen halkını bulacaktır” diye konuştu.

"Menemen’e çağ atlattık"

Menemen Belediyesi hakkında ortaya atılan iddiaların, başarıya gölge düşürme amacı taşıdığını belirten Başkan Pehlivan, "İş başına geldiğimiz ilk günden itibaren göreve dört elle sarılarak, hemşehrilerimizin uzun yıllardır dert yandığı kronikleşmiş sorunları çözdük. Hayali bile kurulamayan projeleri hayata geçirdik. Menemen, metropol ilçelerle rekabet eden modern bir şehir konumuna ulaştı. Bugün Menemen, köy görünümünden çıkmış ve herkesin hayranlıkla bahsettiği modern bir şehir haline gelmiştir. Bu değişim, belediyemizin vizyonu ve halkımıza duyduğu sorumluluk bilinci sayesinde gerçekleşmiştir. Bugün Menemen halkı, bu değişimin farkındadır ve geleceğe daha büyük bir umutla bakmaktadır" ifadelerini kullandı.