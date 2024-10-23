Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, düzenlediği basın toplantısında belediyenin son altı aylık çalışmalarını değerlendirdi ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi. Palaz, özellikle altyapı, üstyapı, park ve çevre düzenlemeleri ile kırsal mahallelerdeki parke taşı döşeme çalışmalarına odaklandıklarını belirtti.

Altyapı Hamleleri ve Kırsal Mahalleler

Başkan Palaz, şehir genelindeki parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini ve şehir merkezinde altyapı projelerinin tamamlanması için gerekli izinlerin alındığını ifade etti. 100. Yıl Mahallesi’nde elektrik altyapısının yenilenmesinin önemine değinen Palaz, bu çalışmaların mahalle sakinlerine aydınlık ve güvenli bir çevre sağlayacağını söyledi. Mezarlık Caddesi’nde yapılan düzenlemelerle de gece yürüyüşleri için uygun bir ortam oluşturulduğunu aktardı.

Palaz, Gönen’in 90 kırsal mahallesinden 65’inde parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını, geri kalan mahallelerde ise tasarruf genelgeleri nedeniyle 2025 yılında çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Sarıköy, Gündoğan ve Hasanbey mahallelerindeki altyapı ihtiyaçları nedeniyle projelerin ertelendiğini ekledi.

Aydınlatma ve Kapalı Pazar Yeri Düzenlemeleri

Şehir merkezindeki aydınlatma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıklayan Palaz, Bandırma girişinden Atatürk heykeline kadar olan bölgedeki lambaların yenileneceğini ifade etti. Kapalı pazar yerini devraldıklarını ve buranın daha güvenli bir hale getirileceğini müjdeledi. Gece yürüyüşleri için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve pazar tuvaletlerinin yenilenerek ücretsiz hale getirileceğini belirtti.

Gündüz Bakımevi Projesi ve Sokak Hayvanları İçin Hizmetler

Gönen’deki gündüz bakımevi projeleri hakkında bilgi veren Palaz, Karşıyaka Mahallesi’nde açılan 100 öğrenci kapasiteli bakımevine olan başvuru sayısının beklentilerin altında kaldığını aktardı. Talep artarsa, yeni kreşler açmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, sokak hayvanları için modern bir barınak oluşturmak adına Orman Bakanlığı’ndan 35 dönümlük alan tahsisi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kültürel Etkinlikler ve Büyükşehir Belediyesi ile İşbirliği

Palaz, kültürel etkinliklerin halkla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek konsere de değinen Başkan, yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen projeler arasında katı atık aktarma istasyonunun tamamlandığını ifade eden Palaz, bu projenin önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Yeni Projeler ve Düzenlemeler

Gönen terminal projesinin hızla ilerlediğini, zemin etütlerinin tamamlandığını belirten Palaz, eski hastane binasında planlanan yaşlı bakımevi projesinin de sürdüğünü ifade etti. Ayakkabıcılar Çarşısı’nda havalandırma sorunlarının çözülmesi amacıyla çarşının üstünün kapatılacağını ve çevresinde iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Çarşı Cami çevresinde de tuvaletlerin üst kata taşınacağı ve yeni bir şadırvan inşa edileceği müjdesini verdi.

Hoşgeldin bebek projesi

Başkan Palaz Uzun süredir devam eden projede son 6 ay içerisinde yeni doğan 200 bebeğe hediye seti dağıtıldığını belirtti. “Bu projeyle ailelere destek olmak istiyoruz ayrıca yeni doğan bebeğimize ilk hediyesini biz vermek istiyoruz.” dedi.

Amatör Spor Kulüplerine Destek Müjdesi

Amatör spor kulüplerine yönelik destekler sürüyor. Başkan Palaz Gönen’de 13 adet spor kulübü olduğunu belirtti. Yerel yönetim, imkanları dahilinde kulüplere yardım etmeye devam edecek. Deplasman yapacak takımların yol masrafları karşılanacak. Başkan Palaz, “Spor yapma arzusundaki kulüplerimize elimizden gelen desteği vereceğiz.” şeklinde konuştu

Toplantının sonunda İbrahim Palaz, Gönen Belediyesi’nin tüm çalışmalarını halkın hizmetine sunmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların taleplerine her zaman açık olduklarını vurguladı.