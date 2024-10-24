Melikgazi Belediyesi; yüzde 25 peşinat, 36 ay vade imkanı ve peşin ödemede yüzde 30 indirim avantajıyla vatandaşları ev sahibi yaptı.

’Kazan Kazan Modeli’ olarak adlandırılan benzersiz finans modeli ile Kazım Karabekir, Anbar ve Battalgazi Mahallelerinde bulunan 30 adet daire, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda açık teklif usulüyle satıldı. Vatandaşları kolay ödeme seçenekleri ile faizsiz şekilde ev sahibi yapan modelin mimarı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, konutların yeni sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak şunları ifade etti;

"Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında farklı bölgelerde daireler yaparak hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalan daireleri de vatandaşlarımızın beğenisine sunarak yeni yatırımların önünü açıyoruz. 2 ay önce bir ihale daha yapmıştık. Daire almak isteyen vatandaşlarımız için 36 ay eşit taksitli, yüzde 25 peşinatlı bir modelle ihaleye çıktık. Daire alan vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat, huzur içerisinde oturmalarını temenni ediyorum. İnşallah böyle daireler ürettikçe sizlerin beğenisine sunacağız. Güzel bir haberi daha vereyim. 36 ay taksitle Kasım ayının sonunda arsa satışına da çıkacağız. Dolayısıyla bahçeli ev yaptırmak isteyen vatandaşlarımız için güzel bir fırsat sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Yoğun katılımdan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Kolay ödeme imkanı ile daire sahibi olan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.