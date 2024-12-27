Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; yakında açılışı yapılacak olan ’Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ hakkında iş birliği görüşmeleri sağlamak için Savunma Sanayii Başkanlığı’na ve TUSAŞ’a ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri’de, hem havacılık hem de uzay alanında Kayseri’ye farklı kabiliyetler kazandıracak olan ’Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’ için öğrenci, öğretmen eğitimi, atölye ve laboratuvarların tefrişi, öğrencilere staj imkanının sağlanması, hizmet içi eğitimlerin yapılması ve daha pek çok konu hakkında iş birliği yapmak için Ankara’ya giden Başkan Palancıoğlu görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirtti. Teknolojik altyapıyı en iyi şekilde sunacak ve atölye faaliyetleri ile bunu pekiştirecek; özellikle havacılık alanında, uzay alanında gençlerin çok iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak bir meslek lisesi kazandırmak için Savunma Sanayi Başkanlığı’nın, TAİ, TEİ gibi nitelikli şirketlerinin sponsor olması, öğrencilere burs imkanı sağlaması, staj ve iş imkanı vermesi konusunda çalışmalar gerçekleştiren Başkan Palancıoğlu, olumlu görüşmeler neticesinde memnuniyetini dile getirdi. Başkan Palancıoğlu; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş’ı ziyaretinde; ’Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi”ni görselleriyle ve tüm yönleriyle tanıtarak projeye verecekleri destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu’nu da ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, “HÜRKUŞ’uyla, ANKA’sıyla, KAAN’ıyla göğsümüzü kabartan, Türk mühendisliğinin ve azminin eseri Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Demiroğlu’nu ziyaret ettik. Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz için desteklerini esirgemeyen kıymetli Genel Müdürümüze misafirperverlikleri için teşekkür ederim.” dedi. Ardından TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk’ü ziyaret ederek misafirperverlikleri teşekkür eden Başkan Palancıoğlu, Milli ve yerli teknolojilere destek verecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.