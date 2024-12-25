Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan, geleneksel el sanatlarının ürüne dönüştürüldüğü Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Yakın zamanda açılışını yapacakları Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi’nde faaliyete geçecek atölyeler için ilham olacak bilgiler aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, el emeği, göz nuru eserleri inceledi. Başkan Palancıoğlu yaptığı açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve usta öğreticilerimizle birlikteyiz. Kayseri Şehir Tiyatrosu’nun hemen yanında yer alan kurum 1952’de Pratik Kız Sanat Okulu olarak açılmış ve şu anda Olgunlaşma Enstitüsü olarak devam ediyor ve burada Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından verilen projeler gerçekleştiriliyor. Osmanlı padişahlarının türbelerinin üzerine yapılan puşideler, seccade takımları, para keseleri ve daha pek çok eser bizleri hayrete düşürüyor. Burada gördüğümüz, Bakanlığın istediği bir proje olan seccade takımı Türk işi olarak yapılmış ve el işçiliği tam bir sene sürmüş. Bunun gibi onlarca el emeği, göz nuru eser burada yer alıyor. Emeği geçen müdüründen usta öğreticisine, öğrencisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten gurur verici çalışmalar. Olgunlaşma Enstitüsü Türk Tarihini en iyi şekilde yansıtan, temsil eden bir kurum” dedi.