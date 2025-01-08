Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Başkan Palancıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Melikgazi Belediyemizin adını kullanarak, belediyemize yapılan iş başvuruları için para yatırıldığı takdirde kişiye öncelik sağlanacağına dair vatandaşlarımızı arayarak para istendiği yönünde asılsız ihbarlar almaktayız. Bu tür aramaların Melikgazi Belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Lütfen bu tür yalanlara ve dolandırıcılara itibar etmeyiniz.”