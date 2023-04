Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının 15’inci günü, ’Dünya Yetimler Günü’nde İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte düzenlenen iftarda yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

Yetim ve öksüzlerin, Allah’ın emaneti olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Paylaşma, yardımlaşma ve birlikteliğin korunması ve daha da artırılması için fırsat ayı olan mübarek Ramazan ayı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl Ramazan ayının 15. günü ’Dünya Yetimler Günü’ olarak kutlanıyor. Kendisi de yetim olan Rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin yetim ve öksüzlere yaklaşımı, sevgisi, merhameti en büyük yol göstericimiz. Yetim çocukların inancımızdaki önemini biliyor, yetim ve öksüz evlatlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman onların yanındayız. Her türlü ihtiyaçlarını da karşılamaya hazırız. Mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile yetim çocuklarımızın başını okşamak ve yüzlerini güldürmek paha biçilemez. Ramazan demek birlikte olmak, paylaşmak demektir. Sofralarımızı da yetimlerimizle ve yakınlarıyla paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduk. Allah oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bizlere emanet yavrularımızın daima yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.