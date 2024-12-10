Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; belediyenin sadece İller Bankası’na 25 milyon TL borcu olduğunu ifade ederek, her yıl denetim yapan Sayıştay’dan teşekkür aldıklarını söyledi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu; Suriye’deki gelişmelerin hem ülke ekonomisine hem de siyasal dengesine pozitif yönde etki edeceğini düşündüğünü aktardı. Kayseri’de 110 bin civarında göçmen olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu; "Kayseri genelinde göçmen sayısının 110 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Kayseri halkı çok hayırsever, depremde de bunu gördük. NE kadar çok ihtiyaç sahiplerine destek verirseniz onlar da eşini, dostunu, akrabasını buraya davet ediyor. Mülteciler konusunda geçici de olsa yerleşen kişiler olduğunu biliyoruz. Rakamlar net olmamakla birlikte 110 bin gibi tahmin ediyoruz. 13 sene olmuş dile kolay, uzun bir süre. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi onlara misafir gözüyle baktık. Sadece Suriyeliler değil, Irak’tan gelenler, Afganistan’dan, Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan gelenler de var. Sadece Müslüman ülkelerden değil Ukrayna’dan bile gelenler oldu. Tabi yükümüz çok ağır. Şimdi de görüyoruz akın akın Şam’a, Halep’e, Humus’a geri dönüyor insanlar. Tabi onların sağ salim dönmesi, burada da gerekli şartların ekstradan oluşması önemli. İnşallah Türkiye’nin hem ekonomisine hem siyasal dengesine Suriye’deki gelişmeler pozitif yönde etki edeceğini düşünüyorum" dedi.

"Kentsel dönüşümde memnuniyet çok yüksek"

Türkiye genelinde kentsel dönüşümde ilk 15 belediye arasında olduklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu; "Kentsel dönüşümle Türkiye’de en ön safta olan belediyelerden bir tanesiyiz. Tam 6 bölgede kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Hem kendi arsalarımızı hem vatandaşın kendi arsalarını değerlendiriyoruz. Vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz. Memnuniyet çok da yüksek. Bu memnuniyetin getirisi oldu, özellikle kentsel dönüşümle ilgili güven çok yüksek. Bin 400 belediyeye baktığımızda belediyemiz herhalde ilk 15 belediye arasındadır. Borcu olmayan, 25 milyon TL sadece İller Bankası’na borcumuz var. 5 yıldır her sene Sayıştay bizi denetliyor. Çok şükür herhangi bir suç unsuru olmadığı gibi teşekkür aldığımız da oldu" ifadelerini kullandı.

"ULAKBEL’e günlük 500 talep geliyor"

Mobil Başkan ve ULAKBEL’e vatandaşın yoğun ilgisi olduğunu ve gelen taleplerin hızlı bir şekilde yerine getirildiğini dile getiren Başkan Palancıoğlu ; "Önceden ilan ettiğimiz mahalleye gidiyoruz çadırımızı kuruyoruz, masamızı açıyoruz, vatandaşa paylaşımlar yaparak bildiriyoruz. Gittiğimizde 200-300 kişilik bir grup oluyor. Bu gruba da mikrofon veriyoruz, herkes taleplerini iletiyor. Hemen yerinde müdahale oluyoruz. dolayısıyla birebir görüşmeden dolayı vatandaşın belediyeye gelmesi, dilekçe yazması gibi bir sorun ortadan kalkmış oluyor. ’ULAKBEL’ diye bir sistem kurduk, buna çok önem veriyoruz. Vatandaşlar herhangi bir talebi olduğunda karşı tarafla konuşma olmayan, sadece whatsapp üzerinden yazıp fotoğraf göndererek taleplerini ilettiği bir sistem. ’Akıllı Belediyecilik’; işlerin teknolojiyi kullanarak daha hızlı çözülmesini sağlayan belediyecilik. ULAKBEL’de de biz onu sağlıyoruz. Bunda da başarılı olduk, günlük ortalama 500 talep geliyor" şeklinde konuştu.

"60 yıldır kullanılmayan Gön Han’da restorasyon bitti, zeminler kaldı"

Şehir merkezinde 520 yıl önce yapılan ve 60 yıldır kullanılmayan tarihi Gön Han’daki restorasyon çalışmalarının bittiğini aktaran Başkan Palancıoğlu, çalışmaların tamamlandığında buranın Kapalı Çarşı’ya nefes aldıracak bir alan olacağını kaydetti. Başkan Palancıoğlu; "Benim için şehir merkezi bir evin misafir odası gibidir. Dışarıdan gelen insanların tamamının şehir merkezine geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla şehir merkezinin çiçek gibi olması lazım. Kale, uzun bir restorasyon süreci sonrasında güzel bir hale geldi. Bununla birlikte Dedeman Ortaokulu’nu taşıyıp Kayseri’nin en pahalı parkını yaptık. Taceddin Veli Han Camii çevresi, özel hastaneler bölgesinde muazzam düzenlemeler yaptık. 50-60 yıldır kullanılmayan, terk edilen Gön Han’ı 10 yıllığına kiralayarak restorasyon çalışması başlattık. Kapalı Çarşı’nın kapandığı saat olan 18.00’den saban 06.00’ya kadar devam eden ve 3 bin kamyonun üzerinde hafriyat çıkardığımız bir çalışma. 520 yıl önce yapılmış bu han; İpek Yolu’nda tüccarların konakladığı bir yer. Şuanda restorasyon çalışması bitti, sadece zeminler kaldı. Buranın üzeri açık olduğu için Kapalı Çarşı’nın içerisinde üstü açık bir hanın olması buraya nefes aldıracak. Burası sosyalleşilen, çay ve kahve içilen bir yer olacak. Kültürel çalışmaların olacağı bir yer olacak" dedi.

"60 dilenci ailece dileniyor"

Kayseri’nin dilenebilecek en son şehir olduğunu da sözlerine ekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Belirlediğimiz 60 tane dilenci var, ailece dileniyor. Bunlara para verdikçe bütün sülale dileniyor. Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıyoruz ama dilenciye para verdikçe o iş meslek haline geliyor ve sayı artıyor. Yasal olmayan işlere destek vermememiz lazım. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çevre kirliliği. Biz temizliyoruz, ertesi gün yine kirleniyor. ’Ben açım’ diyen varsa tutun belediyeye getirin. Kayseri dilenilebilecek en son şehir. İhtiyaç sahibi varsa lütfen belediyelere gelsin. Yalnız bu işi suistimal edenlere vermiyoruz" şeklinde konuştu.