Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "23 Nisan bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılına denk geliyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2023 özel bir anlam ifade ediyor.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şunları kaydetti; "Bugün çocukların günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyor, yüzleri gülsün diyorum. 23 Nisan bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılına denk geliyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2023 özel bir anlam ifade ediyor. Tüm çocuklarımızı seviyoruz. Cenabı Allah tüm çocuklarımızın geleceğini parlak ve güzel eylesin. Onları bu ülkenin geleceğinde aktif rol oynayan, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayan güzel nesillerden olmayı nasip etsin. Çocuklarımızın ailelerine de topluma da faydalı birer birey olmasını Cenabı Allah nasip etsin. Tüm aileleri, ülkemizi, milletimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Nice 23 Nisanlara hep birlikte, çocuklarımızla sağlık ve huzur içerisinde ulaşmak nasip olsun inşallah. Gençlerimizi seviyor onları önemsiyoruz. Bu anlayışla çalışarak projelerimizi hazırlıyor önceliğimizi daima çocuklarımız ve gençlerimize veriyoruz. İlçemize kazandırdığımız oyun parkları, sosyal tesisler, kütüphaneler ile eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalarımızla çocuklarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”